KIYMALI MİDYE BÖREK TARİFİ | Kıymalı midye börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KIYMALI MİDYE BÖREK TARİFİ | Yufkanın iki kenarının içe doğru katlanıp rulo yapılarak midye kabuğu şeklinde sarılmasıyla yapılan midye börek, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana sofraların vazgeçilmez bir parçasıdır. Farklı iç harçlarla çeşitlendirilebilmesi nedeniyle evlerde sıkça tercih edilen midye böreğin tarifi vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte kıymalı midye börek malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

KIYMALI MİDYE BÖREK NASIL YAPILIR?

Kıymalı midye börek malzemeleri

3 adet yufka

300 gram kıyma

1 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı süt

1 adet yumurta

1/2 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için çörek otu veya susam

Kıymalı midye börek malzemeleri yapılışı

Bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin.

İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Kavrulan soğana kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin.

Harcı bir kenara alın ve soğumaya bırakın.

Yufkaları tezgaha serin ve dörde bölün. Her bir yufkadan dört adet üçgen parça elde edeceksiniz.

Bir kasede süt, yumurta ve yarım su bardağı sıvı yağı karıştırarak sosu hazırlayın.

Üçgen yufkanın geniş kısmına bir fırça yardımıyla sostan sürün.

Geniş kısmına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun.

Kenarlarını hafif içe katlayarak yufkayı sarın. Yufkayı geniş kısmından uca doğru rulo yaparken, her iki yandan büzerek midye şeklini verin.

Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.

Şekillendirdiğiniz börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Kalan sosu böreklerin üzerine sürün ve çörek otu veya susam serpin.

Börekleri önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Börekler piştikten sonra fırından çıkarın ve ılık olarak servis yapın.

Kıymalı midye börek malzemeleri püf noktaları