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KIYMALI MİDYE BÖREK TARİFİ | Kıymalı midye börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Türk mutfağının geleneksel ve gözde lezzetlerinden biri olan midye börek, adını şekil itibariyle midyeye benzemesinden alır. Hem görsel açıdan çekici hem de lezzetli bir börek çeşididir. Özellikle davet sofralarında, özel günlerde ve çay saatlerinde sıkça tercih edilir. Peki kıymalı midye börek nasıl yapılır? İşte kıymalı midye börek malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 14:10
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KIYMALI MİDYE BÖREK TARİFİ | Kıymalı midye börek nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

KIYMALI MİDYE BÖREK TARİFİ | Yufkanın iki kenarının içe doğru katlanıp rulo yapılarak midye kabuğu şeklinde sarılmasıyla yapılan midye börek, Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu yana sofraların vazgeçilmez bir parçasıdır. Farklı iç harçlarla çeşitlendirilebilmesi nedeniyle evlerde sıkça tercih edilen midye böreğin tarifi vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İşte kıymalı midye börek malzemeleri, yapılışı, püf noktaları...

KIYMALI MİDYE BÖREK NASIL YAPILIR?

Kıymalı midye börek malzemeleri

  • 3 adet yufka
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1/2 su bardağı sıvı yağ
  • Üzeri için çörek otu veya susam

Kıymalı midye börek malzemeleri yapılışı

  • Bir tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağı ekleyin.
  • İnce doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.
  • Kavrulan soğana kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin.
  • Harcı bir kenara alın ve soğumaya bırakın.
  • Yufkaları tezgaha serin ve dörde bölün. Her bir yufkadan dört adet üçgen parça elde edeceksiniz.
  • Bir kasede süt, yumurta ve yarım su bardağı sıvı yağı karıştırarak sosu hazırlayın.
  • Üçgen yufkanın geniş kısmına bir fırça yardımıyla sostan sürün.
  • Geniş kısmına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun.
  • Kenarlarını hafif içe katlayarak yufkayı sarın. Yufkayı geniş kısmından uca doğru rulo yaparken, her iki yandan büzerek midye şeklini verin.
  • Fırını önceden 180 dereceye ısıtın.
  • Şekillendirdiğiniz börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
  • Kalan sosu böreklerin üzerine sürün ve çörek otu veya susam serpin.
  • Börekleri önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  • Börekler piştikten sonra fırından çıkarın ve ılık olarak servis yapın.

Kıymalı midye börek malzemeleri püf noktaları

  • İnce yufka kullanmak böreğin çıtır olmasını sağlar.
  • Sosun iyi karışmış olması ve yufkaların her yerine eşit şekilde sürülmesi önemlidir.
  • Fırının önceden ısıtılmış olması ve böreklerin üzerinin kızarana kadar pişirilmesi gerekir.
  • Harcın iyi pişmiş ve baharatların iyice karışmış olması, böreğin lezzetini artırır.

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