Çaykur Rizespor-Kocaelispor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 19:47
Trendyol Süper Lig'de heyecan 23 haftasında hız kesmeden sürüyor. Haftanın açılış maçında ligin Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Ev sahibi takım, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken Körfez ekibinin hedefi ligde üst sıralara tırmanmak. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki dev düelloyu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı 20 Şubat Cuma günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanmakta.

ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Fofana, Samet Akaydin, Sagnan, Mithat Pala, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Mihaila, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Mebude

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Balogh, Smolcic, Haidara, Ahmet Oğuz, Linetty, Show, Agyei, Petkovic, Churlinov, Rivas

