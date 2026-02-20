Çaykur Rizespor-Kocaelispor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 23 haftasında hız kesmeden sürüyor. Haftanın açılış maçında ligin Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor. Ev sahibi takım, 8 maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken Körfez ekibinin hedefi ligde üst sıralara tırmanmak. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki dev düelloyu haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçı 20 Şubat Cuma günü saat 20:00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanmakta.
ÇAYKUR RİZESPOR-KOCAELİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Fofana, Samet Akaydin, Sagnan, Mithat Pala, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Mihaila, Olawoyin, Halil Dervişoğlu, Mebude
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Balogh, Smolcic, Haidara, Ahmet Oğuz, Linetty, Show, Agyei, Petkovic, Churlinov, Rivas