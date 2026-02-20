CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, 20-21 Şubat tarihlerinde bazı bölgelerde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti, bakım ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanıyor. Kesintiden etkilenen mahallelerde vatandaşlar suyun ne zaman verileceğini araştırıyor. BUSKİ yetkilileri, çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

MUDANYA-BADEMLİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 07/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 21/02/2026 18:00

Kesim Tarihi: 07/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mudanya İlçesi, Bademli Mahalleleri Mehter Caddesi ve civarında, 07.02.2026 - 21.02.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

20-21 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİSİ

MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 18:00

Kesim Tarihi: 21/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 21.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 20-21 ŞUBAT

NİLÜFER-30 AĞUSTOS ZAFER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/02/2026 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 23/02/2026 17:00

Kesim Tarihi: 23/02/2026 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi 30 Agustos Zafer Mahallesi ve civarinda, 23.02.2026 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

