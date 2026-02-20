Bursa BUSKİ su kesintisi: 20-21 Şubat Bursa'da sular ne zaman gelecek?

20-21 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİSİ
MUSTAFAKEMALPAŞA-ZÜFERBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/03/2026 18:00
Kesim Tarihi: 21/02/2026 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda, 21.02.2026 - 02.03.2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ 20-21 ŞUBAT
NİLÜFER-30 AĞUSTOS ZAFER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/02/2026 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 23/02/2026 17:00
Kesim Tarihi: 23/02/2026 09:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icme Suyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Nilüfer Ilcesi 30 Agustos Zafer Mahallesi ve civarinda, 23.02.2026 tarihinde 09:00 - 17:00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.