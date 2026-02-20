Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek'in ifadelerinden öne çıkanlar şu şekilde:

Galatasaray her zaman öncü olmuştur. Sahada rekabet ederken, kulüp yönetiminde de sürdürebilir, güçlü bir yapıyı benimser.

"BİRÇOK OYUNCU GALATASARAY KÖKENLİ"

Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Ayrıca Ali Sami Yen'in misyonu ile yetiştirici kulüp olmak gibi özelliği var. Türkiye'de voleybol ve diğer branşlarda oynayan birçok sporcu Galatasaray kökenli.

"9 YIL, 8 GÜN ÖNCE HAYALİM VARDI..."

Özbek, "Juventus maçında tarihi bir sonuç çıktı. 9 yıl, 8 gün önce Kayserispor mağlubiyeti vardı ve takımın durumu parlak değildi. O zamanlar böyle bir hayaliniz var mıydı?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

9 yıl, 8 gün önce... Galatasaray Spor Kulübü, Türk spor tarihine altın harflerle yazılmış bir spor kulübü... Elbette her iş hayallerle başlar. 9 yıl, 8 gün önce benim de hayalim vardı. Hayallere ulaşmak ve peşinde koşmak önemli. Burada bir zaman faktörü de var. Hayalleri gerçekleştirmek için zaman da gerekli. Sadece sportif olarak değil; finansal yapı ve tesisleşme için 9 yıl, 8 gün önceden hayallerim vardı.

Bugün tek tek o hayallerin gerçekleştiğini görmekten gurur duyuyorum. Hayal ettiğimiz seviyeye kademe kademe geliyoruz. Bundan sonraki 9 yıl, 8 gün için de hayallerimiz var. Türk sporu için de hayallerimiz var. 121 sene önceki hayallerimiz ve misyonumuz için devam edeceğiz.

Önümüzdeki 9 yıl, 8 gün içinde Galatasaray bambaşka bir yerde olacak. Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum; birlikte olalım, beraber olalım ve Galatasaray'ı daha yukarılara taşıyalım.

"ÇOK ÇETİN BİR YOLDAYIZ"

Sezon başında istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz (Eintracht Frankfurt). Ancak amacınız belliyse, bir maçla vazgeçmezsiniz. Bugün takım başarılı şekilde devam ediyor. Her maç çok önemli. Aynı ciddiyetle lig, kupa ve Avrupa'da devam edeceğiz. Hiçbir şey bir maçla bitmez.

Çetin bir yoldayız, konsantrasyonu elden bırakmadan bugüne kadarki aynı tutumu korumak zorundayız. Hiçbir şey bitmiş değildir. Hedefe doğru ciddiyetle yürümeye devam edeceğiz. Teknik kadroma, oyunculara, camiama bu mesajlarım.

DURSUN ÖZBEK YENİDEN ADAY OLACAK MI?

Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız.

"TÜRKİYE'Yİ KEYFE BOĞDUK"

Galatasaray taraftarı olmayan insanlardan yüzlerce mesaj aldık. Türk insanını mutlu ettik. Bu bir milli meseledir. Türk insanı da mutlu oldu. Türkiye'nin her yerinden mesajlar geldi. O insanları da keyfe boğduk ve bizim oyunumuzdan çok mutlu oldular.