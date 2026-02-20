Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı CANLI İZLE | Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı final

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Üst üste üçüncü kez kupa şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası yarı finalinde Ankara’nın güçlü temsilcisi Türk Telekom ile kozlarını paylaşıyor. Dokuz kupayla organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Kanarya, taraftarının önünde final biletini cebine koymak isterken; Türk Telekom ise sürpriz bir sonuca imza atarak adını pazar günkü büyük finale yazdırmak niyetinde. Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 20:37
Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, günün ikinci büyük randevusu olan Fenerbahçe Beko-Türk Telekom mücadelesiyle zirveye taşınıyor. Beşiktaş-Anadolu Efes maçının hemen ardından başlayacak olan bu kritik karşılaşmada, kupanın son şampiyonu Fenerbahçe Beko favori olarak parkeye çıkıyor. Sarunas Jasikevicius yönetiminde hem EuroLeague'de hem de ligde fırtına gibi esen sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak için Ankara ekibi karşısında hata yapmak istemiyor. Ligde dişli rakiplerinden biri olan Türk Telekom ise savunma sertliği ve hücum disipliniyle rakibini durdurup 20 Şubat Pazar günü oynanacak büyük finalin ikinci biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom MAÇI CANLI İZLE | A SPOR

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı saat kaçta?

Ziraat Bankası Türkiye Kupası yarı finalindeki ikinci eşleşme olan Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı, 20 Şubat 2026 Cuma günü oynanıyor. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki bu dev mücadele, saat 20.45'te başladı. Kazanan takım, pazar akşamı şampiyonluk için Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçı hangi kanalda?

Basketbol tutkunlarının büyük bir merakla beklediği bu kupa randevusu, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Günün ikinci yarı final maçı da şifresiz yayınla tüm spor severlerin erişimine açık olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
