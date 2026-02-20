CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler İL İL İFTAR SAATLERİ | 20 Şubat akşam ezanı ne zaman okunacak?

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, “Akşam ezanı ne zaman okunacak?” ve “20 Şubat iftar saati kaçta?” sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 17:50
"Akşam ezanı saat kaçta okunacak?" sorusu 20 Şubat için araştırılmaya devam ediyor. İftar vakti, güneşin batışıyla başlarken şehirler arasında dakika farkları oluşabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 20 Şubat iftar saatleri illere göre değişiyor. Oruç açma vakti için resmi imsakiye saatlerinin esas alınması gerekiyor. Peki, 20 Şubat Cuma günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? Oruç kaçta açılacak? İşte cevabı...

BU GECE (21 ŞUBAT) İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile birlikte İstanbul sahur ve iftar saatleri belli oldu.

2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre 21 Şubat tarihinde İstanbul'da sahur (imsak) saati 06:19 olarak açıklandı. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte oruç başlıyor ve sabah ezanının okunmasıyla yeme içme sona eriyor. İstanbul'da oruç tutacak vatandaşların sahur hazırlıklarını bu saate göre planlaması gerekiyor.

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ikinci günü olan 20 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul'da iftar saati 18:51 olarak belirlendi. Güneşin batmasıyla birlikte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacak. İftar saatleri her şehirde farklılık gösterdiği için vatandaşların bulundukları ilin imsakiye saatlerini dikkate almaları önem taşıyor.

20 Şubat iftar saatleri için tıklayın

20 ŞUBAT 2026 İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Ramazan takvimine göre 20 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul'da teravih namazı saati 20:10 olacak. Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınıyor ve Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren ibadetler arasında yer alıyor.

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İFTAR SAATİ

İZMİR İFTAR SAATİ 2026

