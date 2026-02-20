İL İL İFTAR SAATLERİ | 20 Şubat akşam ezanı ne zaman okunacak?

"Akşam ezanı saat kaçta okunacak?" sorusu 20 Şubat için araştırılmaya devam ediyor. İftar vakti, güneşin batışıyla başlarken şehirler arasında dakika farkları oluşabiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre 20 Şubat iftar saatleri illere göre değişiyor. Oruç açma vakti için resmi imsakiye saatlerinin esas alınması gerekiyor. Peki, 20 Şubat Cuma günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? Oruç kaçta açılacak? İşte cevabı...

BU GECE (21 ŞUBAT) İSTANBUL'DA SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi ile birlikte İstanbul sahur ve iftar saatleri belli oldu.

2026 Ramazan İmsakiyesi'ne göre 21 Şubat tarihinde İstanbul'da sahur (imsak) saati 06:19 olarak açıklandı. İmsak vaktinin girmesiyle birlikte oruç başlıyor ve sabah ezanının okunmasıyla yeme içme sona eriyor. İstanbul'da oruç tutacak vatandaşların sahur hazırlıklarını bu saate göre planlaması gerekiyor.

İSTANBUL'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ikinci günü olan 20 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul'da iftar saati 18:51 olarak belirlendi. Güneşin batmasıyla birlikte akşam ezanı okunacak ve oruçlar açılacak. İftar saatleri her şehirde farklılık gösterdiği için vatandaşların bulundukları ilin imsakiye saatlerini dikkate almaları önem taşıyor.

20 ŞUBAT 2026 İSTANBUL TERAVİH NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Ramazan takvimine göre 20 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul'da teravih namazı saati 20:10 olacak. Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınıyor ve Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren ibadetler arasında yer alıyor.

