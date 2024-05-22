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YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS - TYT, AYT, YDT) hazırlanan adaylar için MEB, ülke genelinde deneme sınavı yapılacağını duyurdu. YKS'ye Doğru 2024 başlığıyla yapılan deneme sınavına katılmak isteyen adaylar, arama motorlarında MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir? sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar ve merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2024 Çarşamba 16:00
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YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir?

YKS DENEME SINAVI 2024 | MEB, bu yıl üniversite sınavına girecek adaylar için Türkiye geneli çevrim içi YKS deneme sınavı yapılacağını duyurdu. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Materyal web sitesi üzerinden yapılacak deneme sınavı için tarihler de belli oldu. Peki MEB Türkiye geneli YKS deneme sınavı ne zaman, saat kaçta? Kimler katılabilir? İşte detaylar...

MEB TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI NE ZAMAN?

📅25 Mayıs Cumartesi: TYT Deneme Sınavı

📅26 Mayıs Pazar: AYT Deneme Sınavı

📅27 Mayıs Pazartesi: YDT Deneme Sınavı

MEB TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, BİTECEK?

Sistem 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, bu süre aralığında istediği zaman diliminde denemeye giriş yapabileceklerdir.

MEB TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI KİMLER KATILABİLİR?

Deneme sınavına yalnızca 12. sınıflar ile mezun öğrenciler giriş yapabilecektir.

MEB TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI ONLINE MI, ÇEVRİMİÇİ Mİ OLACAK?

OGM Materyal web sitesi üzerinden yapılacak olan deneme sınavı çevrim içi olarak düzenlenecektir.

MEB TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Deneme sınavına katılan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebileceklerdir. Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca youtube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

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