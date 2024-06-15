İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ | Pratik ve hızlı işkembe çorbası nasıl yapılır? Malzemeleri, püf noktaları

İŞKEMBE ÇORBASI TARİFİ | Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahip olan işkembe çorbası, vücudu ısıtan ve bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin olarak bilinir. Ayrıca, işkembe çorbası kolajen ve mineraller açısından zengindir, bu nedenle sağlık açısından da faydalıdır. Peki pratik ve hızlı işkembe çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve püf noktaları...

PRATİK VE HIZLI İŞKEMBE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İşkembe Çorbası Malzemeleri

500 gram işkembe

1 baş sarımsak

1 su bardağı sirke

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Tuz, karabiber

Limon suyu (isteğe bağlı)

İşkembe Çorbası Yapılışı

İşkembeyi iyice temizleyin ve birkaç kez yıkayın.

Bir tencerede su kaynatın, işkembeyi ekleyip yaklaşık 30 dakika haşlayın. Haşlama suyunu dökün ve işkembeyi yeniden yıkayın.

Temizlenen işkembeyi küçük parçalara doğrayın.

Bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun.

Kavrulan una su ekleyin ve karıştırarak kıvam almasını sağlayın.

Doğranmış işkembeyi ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Bir kapta ezilmiş sarımsak, sirke ve limon suyunu karıştırarak sos hazırlayın.

Çorbayı yaklaşık 1 saat kısık ateşte pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Servis sırasında hazırladığınız sarımsaklı sirke sosunu çorbaya ekleyin.

İşkembe Çorbası Püf Noktaları