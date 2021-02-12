Haberler Beşiktaş Son dakika: Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş ve Gençlerbirliği de maç saati başvurusu yaptı

Son dakika: ve 'nın ardından ve de maç saati başvurusu yaptı

Son dakika haberleri... Yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı futbolu da etkiliyor. 'ın ile oynayacağı maçın saatinin erkene alınmasını istemesinin ardından bir talep de cephesinden geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2021 Cuma 13:18
Son dakika: Galatasaray ve Kasımpaşa'nın ardından Beşiktaş ve Gençlerbirliği de maç saati başvurusu yaptı

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava, yer yer kar yağışına neden oluyor. 'da pazar günü beklenen yoğun kar nedeniyle , saat 19.00'da oynayacağı maçının erken bir saate çekilmesi için 'ye başvurmuş, konuk ekipten de konuyla ilgili destek gelmişti.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray ve Kasımpaşa'dan sonra ve de maçlarının saat 16.00'ya alınmasını istedi. 4 takımın resmi başvurusu TFF'ye ulaştı. TFF de konuyu yayıncı kuruluşa taşıdı. Kararın gün içerisinde verileceği ifade edildi.

'in 25. haftasında Galatasaray, pazar günü sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Beşiktaş ise pazartesi günü 'da Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak.

SON DAKİKA