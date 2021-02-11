Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray Kasımpaşa maçının saatinin erkene alınmasını istiyor

Son dakika: maçının saatinin erkene alınmasını istiyor

Son dakika haberleri... Galatasaray'da ikinci başkan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin pazar günü 'da beklenen yoğun kar yağışını hatırlatması üzerine Albayrak, " ve federasyonla görüşüp maçın saatinin erkene alınmasını talep edeceğiz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:03 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:50
Son dakika: Galatasaray Kasımpaşa maçının saatinin erkene alınmasını istiyor

'da ikinci başkan basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhabirlerin pazar günü 'da beklenen yoğun kar yağışını hatırlatması üzerine Albayrak, " ve federasyonla görüşüp maçın saatinin erkene alınmasını talep edeceğiz" dedi. Açıklanan takvime göre Galatasaray, pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Abdurrahim Albayrak'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

Kasımpaşa'daki dostlarımı arayıp ilk önce kendileriyle görüşüp daha sonra federasyona müracaat etmek istiyorum. Akşam saatlerinde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Birazdan Kasımpaşa yönetimiyle görüşeceğim. Yönetimde bir akrabam da var. Hasan beyi arayacağım. Maçın biraz erkene alınması için rızanız var mı diyeceğim. Ondan sonra federasyon tarafını arayacağım. Yayıncı kuruluş ne der biliyorum reklamını ona göre almıştır. Ama unutmamak gerekiyor ki pazar günü akşam şiddetli kar yağışı bekleniyor.

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