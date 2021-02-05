Derbi fırsatı

Beşiktaş'ta üst üste yaşanan puan kayıpları camianın keyfini kaçırırken, teknik direktör Sergen Yalçın, yarın oynanacak F.Bahçe-G. Saray derbisini yeni bir avantaj olarak görüyor. Trabzonspor ve Antalya maçlarında kaybettiği 5 puanla liderliği kaybeden siyah-beyazlılar Konyaspor maçıyla yeniden çıkış yakalamak hedefine odaklanmış durumda. Özellikle de F.Bahçe- G.Saray derbisinin olduğu haftada kazanmanın önemi çok büyük.

YOL KAZASI OLMASIN

Pazar günü oynayacağı Konyaspor maçını kazandığı takdirde, derbinin skoruna göre en az bir rakibiyle puan farkını azaltacak olan siyah-beyazlılar, aynı zamanda çok büyük moral ve motivasyon kazanacak. Sergen Yalçın da bunun önemini oyuncularına anlatırken, "İki haftalık kaybımızı, bu hafta telafi etme şansımız var. Bunu çok iyi kullanalım. Pazar günü herhangi bir şekilde 'yol kazası' yaşamak istemiyorum" dediği öğrenildi.