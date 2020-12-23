Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

'den kafa karıştıran hamlesi! ...

Son dakika haberleri... Bir süredir Beşiktaş'la sözleşme uzatma görüşmeleri yapan , henüz siyah-beyazlı takımla anlaşma sağlayamadı. Genç futbolcu, adının son dönemlerde anıldığı ile ilgili hesabından kafa karıştıran bir harekete imzasını attı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:05 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 09:20
Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 'ün geleceği henüz netlik kazanmadı.

Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

Siyah-beyazlı takımla mukavelesini yenilemek için birkaç görüşme gerçekleştiren genç oyuncu, nihai kararını vermedi.

Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

Adı son dönemlerde ile de anılan Dorukhan, hesabı üzerinden kafa karıştıran bir hamle yaptı.

Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

Hürriyet'te yer alan habere göre 'ın ile oynadığı derbi mücadelesi öncesi "+3 haftaya da inşallah" paylaşımı yapan yıldız oyuncu, bu gönderisini sildi.

Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

Konuyla ilgili haberler çıkması üzerinde Dorukhan, daha sonra bu gönderiyi arşivden çıkartarak yeniden hesabına yükledi.

Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

'ün bu hamlesi, taraftarların da şaşırmasına neden oldu.

Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

24 yaşındaki futbolcu bu sezon formasıyla toplam 14 karşılaşmada görev aldı ve 1 asist yaptı.

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