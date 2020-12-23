Dorukhan Toköz'den kafa karıştıran sosyal medya hamlesi! Fenerbahçe...

Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz'ün geleceği henüz netlik kazanmadı.

Siyah-beyazlı takımla mukavelesini yenilemek için birkaç görüşme gerçekleştiren genç oyuncu, nihai kararını vermedi.

Adı son dönemlerde Fenerbahçe ile de anılan Dorukhan, sosyal medya hesabı üzerinden kafa karıştıran bir hamle yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesi öncesi "+3 haftaya da inşallah" paylaşımı yapan yıldız oyuncu, bu gönderisini sildi.

Konuyla ilgili haberler çıkması üzerinde Dorukhan, daha sonra bu gönderiyi arşivden çıkartarak yeniden hesabına yükledi.

Dorukhan Toköz'ün bu hamlesi, taraftarların da şaşırmasına neden oldu.