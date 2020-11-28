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'ta maçı kadrosundan çıkarıldı!

'in 10. haftasında ezeli rakibi ile karşılaşacak olan 'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada 'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 18:12 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020 Cumartesi 18:36
Beşiktaş'ta Adem Ljajic Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!

'ta maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Derbi öncesi gerçekleştirilen corona virüsü testlerinde Boşnak futbolcu Hasic'te pozitif vurgulara rastlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Siyah-beyazlılardan son dakika olarak yapılan açıklamada Sırp oyuncu 'in de yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır."

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU

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