Beşiktaş'ta Adem Ljajic Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldı!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Derbi öncesi gerçekleştirilen corona virüsü testlerinde Boşnak futbolcu Hasic'te pozitif vurgulara rastlanmış ve kadrodan çıkarılmıştı. Siyah-beyazlılardan son dakika olarak yapılan açıklamada Sırp oyuncu Adem Ljajic'in de yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

"Futbol Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Adem Ljajic, Fenerbahçe maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.

Adem Ljajic'in tedavisine, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından sağlık ekibimiz tarafından başlanacaktır."