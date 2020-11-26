Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a, iki isimden iyi haber geldi. Siyah-beyazlı takımda, bir süre önce corona virüsü testleri pozitif çıkan Welinton ile Hasic'in, son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlı takımda, geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim Oğuzhan Özyakup ise dün yapılan antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

