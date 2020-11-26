Haberler Beşiktaş Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

derbisine hazırlanan 'ta ve Welinton takımla çalıştı

Son dakika haberleri... Hafta sonu ile oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta, corona virüsü testleri pozitif çıktığı için bir süredir takımdan ayrı kalan Welinton ile , son yapılan idmanda takımla çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:47
Fenerbahçe derbisine hazırlanan Beşiktaş'ta Hasic ve Welinton takımla çalıştı

ile 'de oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdüren 'a, iki isimden iyi haber geldi. Siyah-beyazlı takımda, bir süre önce corona virüsü testleri pozitif çıkan Welinton ile 'in, son yapılan idmanda takımla birlikte çalıştığı ifade edildi.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü. Siyah-beyazlı takımda, geçtiğimiz haftalarda corona virüsü testleri pozitif çıkan ve bir süre takımdan ayrı kalan Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara başladı. Testi pozitif çıkan bir diğer isim ise dün yapılan antrenmanda yer almıştı. Karantina süreçleri devam eden Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla derbi hazırlıklarına devam edecek.

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