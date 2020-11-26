Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci! Beşiktaş derbisinde...

'de sevinci! derbisinde...

'in 10. haftasında ile oynyacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren 'de , ve antrenmana katılmazken, geçtiğimiz günlerde bağırsak enfeksiyonu geçiren takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:48
Fenerbahçe'de Diego Perotti sevinci! Beşiktaş derbisinde...

'in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmasında 'ı ağırlayacak , hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma ve pres çalışması uygulanan idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

PEROTTI SEVİNCİ

Fenerbahçe'de bağırsak enfeksiyonu geçiren ve 'ndaki Belediyespor maçında yer almayan , takımla çalışmalara başladı.

Antrenmana, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve ülkesinde bulunan 'nın yanı sıra, ile de katılmadı.

Sakatlığı bulunan takımdan ayrı salonda çalışırken, düz koşulara devam etti.

ile yapılan hazırlık maçında elmacık kemiği kırılan de salonda çalışmalara başladı.

BİZE ULAŞIN