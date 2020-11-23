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Kolaysa sen kurtar!

, Sosa ve Perotti’nin vuruşlarında top direğin tam dibine gitti. Nordfeldt ‘çaresiz’ kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 20:49 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Kolaysa sen kurtar!

karşısında kaleyi bulan 5 top da gol olunca, kaleci Nordfeldt eleştiri aldı. Ancak , Sosa ve Perotti'nin vuruşları öyle usta işiydi ki üçünde de top tam direğin dibinden ağlarla kucaklaştı. Nordfeldt çaresiz kaldı. Bu tablo tesadüf değil. Zira 3 orta sahanın skorer kimlikleri tescilli. Mert Hakan geçen sezon 'ta 10 gol+5 asist, Sosa 'da 11 gol+12 asist üretirken, Perotti Roma kariyerinde 32 gol+26 asiste imza attı. Usta ayaklar, klaslarını F.Bahçe'de de konuşturmaya başlarken, yönetim de doğru transferin keyfini yaşıyor.

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