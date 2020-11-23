Kolaysa sen kurtar!

Gençlerbirliği karşısında kaleyi bulan 5 top da gol olunca, kaleci Nordfeldt eleştiri aldı. Ancak Mert Hakan, Sosa ve Perotti'nin vuruşları öyle usta işiydi ki üçünde de top tam direğin dibinden ağlarla kucaklaştı. Nordfeldt çaresiz kaldı. Bu tablo tesadüf değil. Zira 3 orta sahanın skorer kimlikleri tescilli. Mert Hakan geçen sezon Sivas'ta 10 gol+5 asist, Sosa Trabzon'da 11 gol+12 asist üretirken, Perotti Roma kariyerinde 32 gol+26 asiste imza attı. Usta ayaklar, klaslarını F.Bahçe'de de konuşturmaya başlarken, yönetim de doğru transferin keyfini yaşıyor.