Caicedo iddiası

Latin ülkelerinden haberler veren BolaVip, Fenerbahçe'nin Ekvador Ligi takımlarından Independiente'nin merkez orta saha oyuncusu Moises Caicedo ile ilglendiğini iddia etti. 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 24 maçta 6 gol+2 asistlik performans sergiledi. Valencia'nın milli takımdan arkadaşı olan Caicedo'nun ulusal takımda da 4 maçta 1 golü bulunuyor.