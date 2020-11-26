Haberler Fenerbahçe Alex de Souza Türkiye'ye dönecek mi? Mert Nobre açıkladı! | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'ye dönecek mi? açıkladı! | Son dakika haberleri

Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan genç , 'den eski takım arkadaşı 'nın 'ye geri dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya, "Onun hedeflerinde birinci sırada Türkiye’ye gelmek var." yanıtını verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 14:53
Alex de Souza Türkiye'ye dönecek mi? Mert Nobre açıkladı! | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Bir dönem 'de ile gibi dev ekiplerin formalarını giyen ve kariyerini olarak sürdüren , Milliyet'e konuştu.

Fenerbahçe'den teklif gelmesi durumunda seve seve kabul edeceğini vurgulayan Mert Nobre, "Fenerbahçe çok avantajlı. var var. Bir kere Emre Fenerbahçe için bir referans zaten. Hem 'de hem Avrupa'da. Başkan da inanılmaz işler yapıyorlar. Semih hoca, Volkan Demirel, . Hepsi Fenerbahçeli. Büyük avantaj. Teklif gelse tabii ki kabul ederim. Erol hoca var ama (gülerek) Çok iyi Erol Hoca." dedi.

ALEX DE SOUZA MÜJDESİ!

Yakın arkadaşı 'nın tekrardan Türkiye'ye gelmeyi planladığını duyuran Nobre, "Alex de Souza ile arada konuşuyoruz. Kursu devam ediyor. Onun hedeflerinde birinci sırada Türkiye'ye gelmek var." şeklinde konuştu.

Türkiye'de en çok beğendiği forvetleri açıklayan genç teknik adam, "Şimdi Falcao var ama eski Falcao değil tabii. Eski Falcao inanılmazdı. Fenerbahçe'de Cisse'yi çok beğeniyorum. Samatta da iyi ama ben Cisse'yi çok beğeniyorum. Bir de Yeni 'daki Tetteh'i çok beğeniyorum tam tehlikeli forvet." yorumunda bulundu.

HAGI Mİ ALEX Mİ?

Yıllardır gündemi çalkalayan "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna ise Nobre, "Çok zor soru. Türkiye'de Alex diyorum ama tüm Avrupa falan için Hagi diyorum." cevabını verdi.

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