Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren ancak üst üste elde ettiği Gençlerbirliği ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle yeniden morallenen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Sezon başında yapılan 18 transferle kadrosunu adeta sil baştan yeniden kuran sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefine hız kesmeden ulaşabilmek adına devre arası öncesi transfer çalışmalarını detaylı bir şekilde yürütüyor.

MESUT ÖZİL İLE ANLAŞMA TAMAM Fenerbahçe'nin ilgisini hiçbir zaman saklamadığı Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil, sözleşmesi bitene kadar (sezon sonu) Arsenal'da kalma kararı almıştı.

Ancak teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadroya dahil edilmeyen Özil, gelecek planlamalarında değişikliğe gitti.

Yeni Asır'ın haberine göre İngiliz basını, 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'yle ön anlaşma yaptığını bildirdi.

İKİNCİ BOMBA MANDZUKIC Öte yandan Sarı Kanarya, bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki yıldız golcü Mario Mandzukic'le de görüşmelere başladı.

Son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de top koşturan Mandzukic'in de imzaya yakın olduğu öne sürüldü.