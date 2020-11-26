Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

'den çifte bomba! 'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika haberleri

Yaz döneminin en flaş ekiplerinden , çifte bombayı patlatmaya hazırlanıyor. 'ın kadro dışı bıraktığı ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, dünya yıldızı golcüye de imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:51 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:55
Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

Milli araya Konyaspor yenilgisiyle giren ancak üst üste elde ettiği Gençlerbirliği ve Sivas Belediyespor galibiyetleriyle yeniden morallenen 'de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

Sezon başında yapılan 18 transferle kadrosunu adeta sil baştan yeniden kuran sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefine hız kesmeden ulaşabilmek adına devre arası öncesi çalışmalarını detaylı bir şekilde yürütüyor.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

MESUT ÖZİL İLE ANLAŞMA TAMAM

'nin ilgisini hiçbir zaman saklamadığı Türk asıllı Alman yıldız , sözleşmesi bitene kadar (sezon sonu) 'da kalma kararı almıştı.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

Ancak teknik direktör Mikel Arteta tarafından kadroya dahil edilmeyen Özil, gelecek planlamalarında değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

Yeni Asır'ın haberine göre İngiliz basını, 32 yaşındaki futbolcunun 'yle ön anlaşma yaptığını bildirdi.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

İKİNCİ BOMBA MANDZUKIC

Öte yandan Sarı Kanarya, bonservisi elinde bulunan 34 yaşındaki yıldız golcü Mario 'le de görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

Son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail'de top koşturan 'in de imzaya yakın olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'den çifte bomba! Mesut Özil'le birlikte dünyaca ünlü golcü | Son dakika transfer haberleri

Al-Duhail ile 7 karşılaşmaya çıkan Hırvat santrfor, 1 kez fileleri sarsabilmişti.

BİZE ULAŞIN