Pamir müjdesi

SMA hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere Beşiktaş'ın başlattığı kampanya mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Pamir bebeğin tedavisi için gereken miktarın toplandığı ifade edilirken şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz'un, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası Pamir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak için düzenlediği yardım organizasyonu mutlu sona ulaştı. Kulübümüzün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yardım organizasyonuna katılarak Camialarına destek çağrısında bulunan F.Bahçe Başkanı Sayın Ali Koç ve G.Saray Başkanı Sayın Mustafa Cengiz başta olmak üzere değerli sanatçılar; Ceyda Düvenci, Ozan Dolunay, Sarp Apak ve Şevval Sam ile Pamir bebeğe yardım elini uzatan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, Pamir bebeğe acil şifalar dileriz."