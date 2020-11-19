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müjdesi

hastası 19 aylık bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere 'ın başlattığı kampanya mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Pamir bebeğin tedavisi için gereken miktarın toplandığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 22:33 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 06:50
Pamir müjdesi

hastası 19 aylık bebeğin tedavisinin masraflarına destek olmak üzere 'ın başlattığı kampanya mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Pamir bebeğin tedavisi için gereken miktarın toplandığı ifade edilirken şu ifadeler kullanıldı: "Başkanımız ile kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz'un, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası Pamir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak için düzenlediği yardım organizasyonu mutlu sona ulaştı. Kulübümüzün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yardım organizasyonuna katılarak Camialarına destek çağrısında bulunan F.Bahçe Başkanı Sayın ve G.Saray Başkanı Sayın başta olmak üzere değerli sanatçılar; , Ozan Dolunay, ve ile Pamir bebeğe yardım elini uzatan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür eder, Pamir bebeğe acil şifalar dileriz."

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