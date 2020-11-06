Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu şoku! Fenerbahçe derbisinde...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında Gaziantepli Muhammet Demir, ceza sahasına atılan topa hareketlenirken kaleci Ersin Destanoğlu da ceza sahası dışına çıktı.

Topa müdahale etmek için ayağını kaldıran Ersin Destanoğlu'nun Muhammet Demir'e yaptığı müdahaleyi kırmızı kart olarak değerlendiren hakem Yaşar Kemal Uğurlu, genç file bekçisini oyun dışı bıraktı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINCA CEZALI

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı olacak.

DERBİ TEHLİKESİ

Ersin 2 maç ceza alırsa, Fenerbahçe deplasmanında da forma giyemeyebilir. Eğer, Beşiktaş itirazda bulunursa ve Ersin Destanoğlu'nun cezası 1 maça düşerse Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.