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Son dakika: 'ta Ersin Destanoğlu şoku! derbisinde...

Son dakika... 'ta Ersin Destanoğlu şoku yaşanıyor. Tecrübeli file bekçisi FK maçında 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken, önümüzdeki hafta oynanacak olan mücadelesinde takımını yalnız bırakırken, 10. haftadaki zorlu maçında da sahada olamayabilir.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 22:26 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 23:07
Son dakika: Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu şoku! Fenerbahçe derbisinde...

'in 8. haftasında , deplasmanda FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın 55. dakikasında Gaziantepli , ceza sahasına atılan topa hareketlenirken kaleci Ersin Destanoğlu da ceza sahası dışına çıktı.

Topa müdahale etmek için ayağını kaldıran Ersin Destanoğlu'nun Muhammet Demir'e yaptığı müdahaleyi olarak değerlendiren hakem , genç file bekçisini oyun dışı bıraktı.

BAŞAKŞEHİR MAÇINCA CEZALI
Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek hafta Başakşehir maçında cezalı olacak.

DERBİ TEHLİKESİ
Ersin 2 maç ceza alırsa, deplasmanında da forma giyemeyebilir. Eğer, Beşiktaş itirazda bulunursa ve Ersin Destanoğlu'nun cezası 1 maça düşerse Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

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