Son dakika: İşte Gaziantep FK karşısında Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyon!

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu 55. dakikada Gaziantep FK golcüsü Muhammet Demir ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı sert müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart ile cezalandırılmıştı.

55. dakikada itibaren 10 kişi kalan Beşiktaş'ta bu kart sonrası yeni transfer Ghezzal oyundan alınarak Utku Yuvakuran oyuna dahil edildi. Öte yandan Destanoğlu gördüğü bu kart sonrası 10. haftada oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde de kalede olamayacak.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)