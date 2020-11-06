Haberler Beşiktaş Son dakika: İşte Gaziantep FK karşısında Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyon!

Son dakika: İşte FK karşısında 'ın 10 kişi kaldığı pozisyon!

Son dakika... 'in 8. haftasında FK'ya konuk olan 'ta kaleci yaptığı müdahale sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 21:42
Son dakika: İşte Gaziantep FK karşısında Beşiktaş'ın 10 kişi kaldığı pozisyon!

'in 8. haftasında FK'ya konuk olan 'ta kaleci 55. dakikada Gaziantep FK golcüsü ile girdiği mücadelede rakibine yaptığı sert müdahale sonrası karşılaşmanın hakemi tarafından ile cezalandırılmıştı.

55. dakikada itibaren 10 kişi kalan Beşiktaş'ta bu kart sonrası yeni transfer Ghezzal oyundan alınarak Utku Yuvakuran oyuna dahil edildi. Öte yandan Destanoğlu gördüğü bu kart sonrası 10. haftada oynanacak olan derbisinde de kalede olamayacak.

İşte o pozisyon... (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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