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Beşiktaşlı 'ten flaş hareket! Taraftar tepki gösterdi

'in 7. haftasında Beşiktaş sahasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin öncesinde 'in hareketi tepki çekti. Yıldız futbolcunun maç öncesinde eli belinde ısınması taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 19:57 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 20:46
Beşiktaşlı Adem Ljajic'ten flaş hareket! Taraftar tepki gösterdi

Beşiktaş- maçı öncesinde verdiği röportajda için "Hazır değil. Kaliteli oyuncu ancak sadece yetenek yetmiyor" açıklaması yaparken, Ljajic'in maç öncesinde eli belinde ısınması, taraftarın tepkisine neden oldu.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e taraftardan tepki. Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcuyla ilgili olarak "Sezon başından beri antrenman temposunun çok gerisinde. Sakatlıklar yaşadı. Kaliteli oyuncu ancak yetenek ve kalite yetmiyor, fayda kısmına bakıyoruz. Daha hazır oyuncularla oynuyoruz" diyerek Ljajic'in form durumunu açıklamıştı.

Bu açıklamanın hemen ardından siyah-beyazlılar ısınmak için sahaya çıkarken, Adel Ljajic'in tavırları tepkilere neden oldu. Maç öncesinde ellerini beline koyan ve takım arkadaşlarıyla bu şekilde paslaşan Adem Ljajic'in bu hareketi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar, Sırp futbolcuya tepki gösterdi.

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