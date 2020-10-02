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Kevin 'tan izin istedi! "Teklifi kabul edin gideyim"

'ın 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Georges-Kevin , kendisini bonservisiyle göndermek isteyen kulübünden 'un yaptığı 1 yıllık kiralama teklifinin kabul edilmesini istedi. | Son dakika haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 14:48
Kevin N'Koudou Beşiktaş'tan izin istedi! "Teklifi kabul edin gideyim"

çalışmalarını hız kesmeden sürdüren için flaş bir iddia ortaya atıldı.

basınından to10.gr'ın haberine göre; Kevin 'nun menajeri ile anlaşma sağlayarak Yunan ekibinin 1 yıllık kiralama teklifini Beşiktaş'a iletti.

Siyah-beyazlıların bonservisiyle elden çıkarmak istediği Fransız kanat oyuncusu ise Olypiakos'un bu teklifinin kabul edilmesini talep etti.

Öte yandan N'Koudou'nun transferi için ısrarcı olan Olympiakos, 'ın gündeminde yer alan yıldız isimlerden Bruma'yla da anlaşma sağlamıştı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 4.5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou, 26 karşılaşmada 1 gol 4 asist kaydetti.

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