Kevin N'Koudou Beşiktaş'tan izin istedi! "Teklifi kabul edin gideyim"

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yunanistan basınından to10.gr'ın haberine göre; Kevin N'Koudou'nun menajeri Olympiakos ile anlaşma sağlayarak Yunan ekibinin 1 yıllık kiralama teklifini Beşiktaş'a iletti.

Siyah-beyazlıların bonservisiyle elden çıkarmak istediği Fransız kanat oyuncusu ise Olypiakos'un bu teklifinin kabul edilmesini talep etti.

Öte yandan N'Koudou'nun transferi için ısrarcı olan Olympiakos, Kara Kartal'ın gündeminde yer alan yıldız isimlerden Bruma'yla da anlaşma sağlamıştı.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz 4.5 milyon euro karşılığında Tottenham'dan transfer ettiği Georges-Kevin N'Koudou, 26 karşılaşmada 1 gol 4 asist kaydetti.