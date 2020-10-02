Haberler Beşiktaş Abdoulay Diaby'den transfer açıklaması! "Bir daha Beşiktaş'a gitmem"

'den açıklaması! "Bir daha 'a gitmem"

'ta kiralık olarak forma giyen ve geçici sözleşmesi sona erdikten sonra kulübü 'a geri dönen 'den çarpıcı açıklamalar geldi. 29 yaşındaki futbolcu, bir daha siyah-beyazlı takıma dönmeyeceğini ifade etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 12:44
Abdoulay Diaby'den transfer açıklaması! "Bir daha Beşiktaş'a gitmem"

Bir dönem forması giyen 'den flaş açıklamalar geldi. ekibi Sporting, kadroda düşünülmeyen kanat oyuncusu Abdoulay Diaby'i yeniden kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Fransız ve kulüplerinin ilgilendiği ve adı Beşiktaş ile de anılan Diaby'nin hangi takım olacağı henüz netlik kazanmamışken, 29 yaşındaki futbolcudan dikkati çeken bir açıklama geldi.

Portekiz basınında yer alan habere göre Diaby, siyah-beyazlılara olası dönüşüne "Bir daha Beşiktaş'a gitmem" diyerek" kapıları kapattı.

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