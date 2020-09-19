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ve 'nin gündemindeki Middlesbrough'a oldu

ve 'nin listesinde bulunan 24 yaşındaki İngiliz golcü 'un yeni adresi açıklandı. forması giyen asıllı futbolcu, İngiliz ekibi Middlesbrough ile sözleşme imzaladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler) | Son dakika transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 14:34
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Chuba Akpom Middlesbrough'a transfer oldu

Transferde adı ve ile anılan 24 yaşındaki golcü oyuncu 'un yeni takımı resmen açıklandı. İngiliz ekibi Middlesbrough, forması giyen asıllı İngiliz futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Middlesbrough'nun bu için Yunan ekibine 3 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

CHUBA AKPOM KİMDİR?

Chuba Akpo, futbola altyapısında başladı ve A takıma kadar yükseldi. 1.86 boyundaki santrfor, 2018/19 sezonunda 1 milyon Euro karşılığında Arsenal'den PAOK'a transfer oldu. Arsenal U23 takımındaki performansıyla adını duyuran Chuba Akpom, U23 Ligi'nde 50 maçta 33 gol atıp 5 asist yapmıştı.


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