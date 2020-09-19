Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Chuba Akpom Middlesbrough'a transfer oldu

Transferde adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki golcü oyuncu Chuba Akpom'un yeni takımı resmen açıklandı. İngiliz ekibi Middlesbrough, PAOK forması giyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Middlesbrough'nun bu transfer için Yunan ekibine 3 milyon Euro ödeyeceği ifade ediliyor.

CHUBA AKPOM KİMDİR?

Chuba Akpo, futbola Arsenal altyapısında başladı ve A takıma kadar yükseldi. 1.86 boyundaki santrfor, 2018/19 sezonunda 1 milyon Euro karşılığında Arsenal'den PAOK'a transfer oldu. Arsenal U23 takımındaki performansıyla adını duyuran Chuba Akpom, U23 Ligi'nde 50 maçta 33 gol atıp 5 asist yapmıştı.



