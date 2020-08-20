Bernard Mensah'tan flaş Galatasaray yanıtı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Bernard Mensah'tan flaş Galatasaray yanıtı!

Bernard Mensah'tan flaş yanıtı!

Bernard Mensah'tan flaş Galatasaray yanıtı!

'ın 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah, 'a neden gitmediği sorusuna yanıt verdi. Ganalı yıldız, 'ye geldiğinden beri oynamak istediği takımın Beşiktaş olduğunu söyledi.

'ın sezon sonuna kadar 'dan kiraladığı Bernard Mensah,siyah-beyazlı takımı seçme nedenini açıkladı.

'a neden gitmediği sorulan 25 yaşındaki oyuncu, "'ye geldiğimden beri oynamak istediğim kulüp Beşiktaş, sonuçta buradayım. Daha fazla konuşmak etik açıdan doğru değil, burada olduğum için, doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Evimdeyim, evimde olduğumu hissediyorum. Futbolcu arkadaşlarımın desteğiyle beraber daha fazla evimde olduğumu hissediyorum bu süreçte" ifadelerini kullandı.

Kiralık anlaşmasının sonunda da Beşiktaş'ta kalmak istediğini kaydeden Ganalı oyuncu, "Kendime güveniyorum, hazırım. PAOK maçında da oynamak istiyorum. Geleceğimi Beşiktaş'ta görüyorum." dedi.

  1. 20.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bernard Mensah'tan flaş Galatasaray yanıtı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA