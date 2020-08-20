Bernard Mensah'tan flaş Galatasaray yanıtı!
Beşiktaş'ın Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah, Galatasaray'a neden gitmediği sorusuna yanıt verdi. Ganalı yıldız, Türkiye'ye geldiğinden beri oynamak istediği takımın Beşiktaş olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Kayserispor'dan kiraladığı Bernard Mensah,siyah-beyazlı takımı seçme nedenini açıkladı.
Galatasaray'a neden gitmediği sorulan 25 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'ye geldiğimden beri oynamak istediğim kulüp Beşiktaş, sonuçta buradayım. Daha fazla konuşmak etik açıdan doğru değil, burada olduğum için, doğru yolu seçtiğim için mutluyum. Evimdeyim, evimde olduğumu hissediyorum. Futbolcu arkadaşlarımın desteğiyle beraber daha fazla evimde olduğumu hissediyorum bu süreçte" ifadelerini kullandı.
Kiralık anlaşmasının sonunda da Beşiktaş'ta kalmak istediğini kaydeden Ganalı oyuncu, "Kendime güveniyorum, hazırım. PAOK maçında da oynamak istiyorum. Geleceğimi Beşiktaş'ta görüyorum." dedi.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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