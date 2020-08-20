Beşiktaş'tan flaş Koita cevabı! Transfer...

Beşiktaş'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi gündemle ilgili konuşurken, Kasımpaşa'nın golcüsü Fode Koita konusunda flaş açıklamalarda bulundu.
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ın hakkını her zaman savunuyoruz. Haklı olunca da nezaket kuralları çerçevesinde, çığırtkanlık yapmadan bunu deniyoruz. Camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, karşı camialara verdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor.
KOITA AÇIKLAMASI!
Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita hakkında konuşan Çebi, "Transferde Koita'nın adı geçiyor, teknik heyetimizden talep gelirse harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.
"MENSAH TRANSFERİ YÖNETİCİ BAŞARISIDIR"
"Bernard Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Gözbaşı, Mensah transferinde sözüne sadık kaldı. Mensah transferi bir yönetici başarısıdır."
"Anadolu'da bir laf vardır; 'Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır.' Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur."
"Galatasaray taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değildir. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor."
"Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Benim haddim değil Galatasaray taraftarından bir istekte bulunmak. Hanımefendinin bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan böyle bir hanımefendiye saygılı bir ölçüde yazmaktır."
- 20.08.2020
- Güncelleme: 20.08.2020 16:34
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan flaş Koita cevabı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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