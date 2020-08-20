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20 Ağustos 2020, Perşembe
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'tan flaş Koita cevabı! ...

Beşiktaş'tan flaş Koita cevabı! Transfer...

'ta Vodafone Park Stadyumu'nda 'Bırakmam Seni' destek kampanyası çerçevesinde imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlı takımda başkan gündemle ilgili konuşurken, 'nın golcüsü Fode Koita konusunda flaş açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi: 'ın hakkını her zaman savunuyoruz. Haklı olunca da nezaket kuralları çerçevesinde, çığırtkanlık yapmadan bunu deniyoruz. Camiamız bize güvensin. Bazı şeyleri duymamış olmanız, karşı camialara verdiğimiz saygıdan kaynaklanıyor.

KOITA AÇIKLAMASI!
Beşiktaş'ın gündemine gelen Koita hakkında konuşan Çebi, " Koita'nın adı geçiyor, teknik heyetimizden talep gelirse harekete geçeriz." ifadelerini kullandı.

"MENSAH TRANSFERİ YÖNETİCİ BAŞARISIDIR"
" Mensah transferinin perde arkası çok uzun bir hikaye. Berna Gözbaşı, Mensah transferinde sözüne sadık kaldı. Mensah transferi bir yönetici başarısıdır."

"Anadolu'da bir laf vardır; 'Kızı binlerce kişi ister, bir kişi alır.' Galatasaray taraftarlarına şunu demek istiyorum: Bu bir yönetici başarısıdır. Yapabilen yönetici o transferde başarılı olmuştur, yapamayan başarısız olmuştur."

Ahmet Nur Çebi'den Galatasaraylı taraftarlara Mensah çağrısı

" taraftarının yoğunlaşması gereken kişi Berna Hanım değildir. Kendi yöneticileriyle bu hesabı görmeleri gerekiyor."

"Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Benim haddim değil Galatasaray taraftarından bir istekte bulunmak. Hanımefendinin bir kız çocuğu var. Galatasaray taraftarına yakışan böyle bir hanımefendiye saygılı bir ölçüde yazmaktır."

  1. 20.08.2020
  2. Güncelleme: 20.08.2020 16:34
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