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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Kolombiya'dan orta saha! Teklif yapıldı

için harekete geçti!

Beşiktaş Carlos Sierra için harekete geçti!

Orta saha transferi için çalışmalarına devam eden aradığı ismi 'da buldu. Siyah-beyazlı kurmayların 29 yaşındaki için kulübü CD America de Cali'ye teklif yaptığı iddia edildi.

Fabrice N'Sakala ve Bernard Mensah'ı kadrosuna katan ve Brezilyalı stoper Welinton'u imza aşamasına getiren , 'yı transfer gündemine aldı.

basınında yer alan Ajansspor'un derlediği habere göre; siyah-beyazlılar, Kolombiya ekiplerinden CD America de Cali takımında forma giyen merkez orta saha oyuncusu Carlos Sierra için teklifte bulundu.

Haberde, siyah-beyazlı ekibin 29 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonu ile 1 yıl kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. 2020 sezonunda 8 karşılaşmada forma giyen Sierra; 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde doğan 29 yaşında, 183 boyundaki Sierra, merkez orta sahada görev yapıyor ve sol ayağını kullanıyor. Kolombiyalı oyuncu daha önce CA Independient, Tauro FC, Deportivo Lara ve CD Iquique formasını giydi.


  1. 20.08.2020
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