Beşiktaş'tan Timon Wellenreuther hamlesi! Kulübü kiralamaya sıcak bakıyor

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Mutlak bir kaleci takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar rotayı Belçika'ya kırdı. Kara-Kartal, Anderlecht'in 24 yaşındaki kalecisi Timon Wellenreuther için girişimlere başladı.





Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Alman file bekçisi Timon Wellenreuther için kiralama girişimlerinde bulunuyor. Anderlecht'in birinci kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in başarılı performansı nedeniyle kulübün, Alman Wellenreuther'i Beşiktaş'a verebileceği ifade edildi.