Beşiktaş'tan Timon Wellenreuther hamlesi! Kulübü kiralamaya sıcak bakıyor
Transfer çalışmalarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam eden Beşiktaş, Ersin Destanoğlu ile birlikte yer alacak kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Anderlecht'in Alman kalecisi Timon Wellenreuther için düğmeye bastı.
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Mutlak bir kaleci takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar rotayı Belçika'ya kırdı. Kara-Kartal, Anderlecht'in 24 yaşındaki kalecisi Timon Wellenreuther için girişimlere başladı.
Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Alman file bekçisi Timon Wellenreuther için kiralama girişimlerinde bulunuyor. Anderlecht'in birinci kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in başarılı performansı nedeniyle kulübün, Alman Wellenreuther'i Beşiktaş'a verebileceği ifade edildi.
- 20.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Timon Wellenreuther hamlesi! Kulübü kiralamaya sıcak bakıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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