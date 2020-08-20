Beşiktaş'tan Timon Wellenreuther hamlesi! Kulübü kiralamaya sıcak bakıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2020, Perşembe
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'tan hamlesi! Kulübü kiralamaya sıcak bakıyor

Beşiktaş'tan Timon Wellenreuther hamlesi! Kulübü kiralamaya sıcak bakıyor

çalışmalarına teknik direktör yönetiminde devam eden , Ersin Destanoğlu ile birlikte yer alacak kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Anderlecht'in Alman kalecisi için düğmeye bastı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK ile çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan 'ta çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Mutlak bir kaleci takviyesi yapmayı amaçlayan siyah-beyazlılar rotayı 'ya kırdı. Kara-Kartal, Anderlecht'in 24 yaşındaki kalecisi için girişimlere başladı.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş, Alman file bekçisi Timon Wellenreuther için kiralama girişimlerinde bulunuyor. Anderlecht'in birinci kalecisi Hendrik Van Crombrugge'in başarılı performansı nedeniyle kulübün, Alman Wellenreuther'i Beşiktaş'a verebileceği ifade edildi.

  1. 20.08.2020
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