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17 Temmuz 2020, Cuma
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'ta derbi hazırlıkları tam gaz devam!

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tam gaz devam!

, 'in 33. haftasında pazar günü oynayacağı derbisinin hazırlıklarına Ümraniye 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

'in 33. haftasında ile 19 Temmuz Pazar günü karşılaşacak hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Çeşitli pas ve top kapma idmanlarıyla başlayan antrenmanda dar alan organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlı ekip son bölümde taktik çalıştı. İdman yarı sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.

  1. 17.07.2020
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