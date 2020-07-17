Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tam gaz devam!
Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında pazar günü oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 19 Temmuz Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Çeşitli pas ve top kapma idmanlarıyla başlayan antrenmanda dar alan organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlı ekip son bölümde taktik çalıştı. İdman yarı sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.
- 17.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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