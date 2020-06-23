Son dakika: Caner Erkin'in ayrılığı resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: 'in ayrılığı resmen açıklandı! ve ile görüştü mü?

Son dakika: Caner Erkin'in ayrılığı resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü?

Son dakika... Sezon sonunda 'tan ayrılacağı yönünde haberler sıkça gündeme gelen milli futbolcu 'in menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer katıldığı bir programda, önemli açıklamalarda bulunurken, tecrübeli oyuncunun ve 'a transferi hakkında da konuştu. İşte Altıparmak'ın o sözleri...

Son günlerde 'tan ayrılacağı yönünde haberler sıkça gündeme gelen tecrübeli oyuncu 'in menajeri , Radyospor'da katıldığı bir programda konu ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Çıkan bu haberlerin yanı sıra tecrübeli oyuncu için ve iddiaları hakkında da konuşan Altıparmak, "Ne Galatasaray'a ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik" dedi. İşte Altıparmak'ın o açıklamaları...

"Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullanarak milli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberlerini doğrulamış oldu.

  1. 23.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 17:33
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