Son dakika: Caner Erkin'in ayrılığı resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü?
Son dakika... Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde haberler sıkça gündeme gelen milli futbolcu Caner Erkin'in menajerinden flaş bir açıklama geldi. Menajer Batur Altıparmak katıldığı bir programda, önemli açıklamalarda bulunurken, tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferi hakkında da konuştu. İşte Altıparmak'ın o sözleri...
Son günlerde Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde haberler sıkça gündeme gelen tecrübeli oyuncu Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, Radyospor'da katıldığı bir programda konu ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Çıkan bu haberlerin yanı sıra tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray iddiaları hakkında da konuşan Altıparmak, "Ne Galatasaray'a ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik" dedi. İşte Altıparmak'ın o açıklamaları...
"Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullanarak milli futbolcunun sezon sonunda takımdan ayrılacağı haberlerini doğrulamış oldu.
- 23.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 17:33
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Caner Erkin'in ayrılığı resmen açıklandı! Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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