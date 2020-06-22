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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'ta Konya mesaisi başladı

Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı

, 'in 29. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK ’nde yaptığı antrenmanla başladı.

'in 29. haftasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Ümraniye 'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (23 Haziran) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 20:49
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