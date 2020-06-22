Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (23 Haziran) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 22.06.2020 20:49
- Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
- Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
- Dünyaca ünlü hocanın menajeri resmen açıkladı! "10 gün içinde Fenerbahçe'yle..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.