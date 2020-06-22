Beşiktaş'ta Konya mesaisi başladı

Süper Lig'in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü.



Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçti. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına, yarın (23 Haziran) saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.