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Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maça 6 saniye kuralı damga vurdu. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Okan Kocuk'un gereğinden fazla topu elinde tuttuğunu belirtti ve en direkt sertbest vuruş kararını verdi. Maç sonunda Galatasaray cephesinden hakeme büyük tepki geldi. 6 saniye kuralının yalnızca kendilerine uygulandığını ifade eden sarı-kırmızılı camia maç sonu ateş püskürdü. Peki yakın zamanda bu kuralı ihlal eden başka takım oldu mu? Kaleci kaç saniye topu elinde tuttu? O maçta 6 saniye kuralı uygulandı mı? İşte cevabı...
22 Haziran 2020 Pazartesi 20:03
Güncelleme: 22.06.2020 20:03
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Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk ettiği maçta kaleci Okan Kocuk'un 6 saniye kuralını ihlal etmesi gerekçesiyle verilen en direkt serbest vuruş kararı gündemi oldukça meşgul etti.
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Sarı-kırmızılı takım son anlarına 3-2 üstün girdiği mücadelede duraklama dakikalarında penaltıdan yediği golle şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.
Penaltı pozisyonunun hemen öncesinde karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, Okan Kocuk'un 6 saniye kuralığını ihlal ettiğini belirtti ve endirekt serbest vuruş kararına hükmetti.
Ulusoy'un bu kararı Galatasaray camiası tarafından oldukça tepki çekti ve teknik direktör Fatih Terim maç sonu yaptığı açıklamasında, ''Bu kural en son kaç yıl evvel çalındı'' ifadelerini kullandı.
BeIN Spors'un canlı yayınında bu konu ele alındı ve Okan Kocuk'un topu 18 saniye elinde tuttuğu tespit edildi.