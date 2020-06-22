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Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maça 6 saniye kuralı damga vurdu. Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, sarı-kırmızılı takımın kalecisi Okan Kocuk'un gereğinden fazla topu elinde tuttuğunu belirtti ve en direkt sertbest vuruş kararını verdi. Maç sonunda Galatasaray cephesinden hakeme büyük tepki geldi. 6 saniye kuralının yalnızca kendilerine uygulandığını ifade eden sarı-kırmızılı camia maç sonu ateş püskürdü. Peki yakın zamanda bu kuralı ihlal eden başka takım oldu mu? Kaleci kaç saniye topu elinde tuttu? O maçta 6 saniye kuralı uygulandı mı? İşte cevabı...

22 Haziran 2020 Pazartesi 20:03 Güncelleme: 22.06.2020 20:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





