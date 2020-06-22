Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

Galatasaray, uzun bir süresini 10 kişi götürdüğü Gaziantep FK karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen duraklama dakikalarında yediği penaltı golü ile sahadan 1 puanla ayrıldı. 3-3 sona eren maçın ardından hakem Alper Ulusoy'a sarı-kırmızılı camia tarafından büyük tepki gelirken, Fatih Terim de karşılaşma sonucu isyan etmişti. Çok üzgün ve tepkili olduğu öğrenilen deneyimli teknik adamın şok bir karara imza atabileceği ifade edildi. İşte yaşanan o gelişme ve Terim'i düşündüren olay...
22 Haziran 2020 Pazartesi 19:10 Güncelleme: 22.06.2020 19:17
Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK heyecan ve gerilimi yüksek maçta karşı karşıya geldi. Maçta tempo bir an olsun düşmezken, 3-3 sonuçlanan karşılaşma sonrası iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

Sarı-kırmızılı takım uzun süre 10 kişi götürdüğü maçta 3 puana çok yaklaşmıştı ancak 90+15. dakikadaki penaltı golü büyük bir yıkıma sebep oldu.


Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

ULUSOY'A BÜYÜK TEPKİ!
Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy penaltı pozisyonundan önce 6 saniye kuralı ihlali sebebi ile Gaziantep FK lehine endirekt serbest vuruş vermesi ortalığı karıştırdı.


Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

Galatasaraylı futbolcular Ulusoy'a bu karar sonrası büyük tepki gösterdi ancak bir sonuç alınamadı.

Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

Maçın ardından ise olanlar oldu ve gerek sarı-kırmızılı taraftarlar, gerekse Fatih Terim mücadelenin hakemine isyan etti.

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