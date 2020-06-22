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Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...

Galatasaray, uzun bir süresini 10 kişi götürdüğü Gaziantep FK karşısında 3-1 öne geçmesine rağmen duraklama dakikalarında yediği penaltı golü ile sahadan 1 puanla ayrıldı. 3-3 sona eren maçın ardından hakem Alper Ulusoy'a sarı-kırmızılı camia tarafından büyük tepki gelirken, Fatih Terim de karşılaşma sonucu isyan etmişti. Çok üzgün ve tepkili olduğu öğrenilen deneyimli teknik adamın şok bir karara imza atabileceği ifade edildi. İşte yaşanan o gelişme ve Terim'i düşündüren olay...

22 Haziran 2020 Pazartesi 19:10 Güncelleme: 22.06.2020 19:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





