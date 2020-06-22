William D'Avila transfer bombalarını patlattı! 'Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"

William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"

Son dakika transfer haberleri... Son günlerde oldukça hareketlenen transfer piyasasında, birçok iddia ortaya atılıyor. Süper Lig ekipleri için de çokça isim yazılıp çizilirken, FIFA Menajeri William D'Avila, katıldığı bir programda transferi gündemde olan birçok oyuncu hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte ünlü menajerin o açıklamaları.

22 Haziran 2020 Pazartesi 18:09 Güncelleme: 22.06.2020 18:13
William D'Avila transfer bombalarını patlattı! Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı

FIFA Menajeri William D'Avila, katıldığı bir radyo programında, transferde son günlerin merak edilen isimleri arasında yer alan Emre Kılınç, Onyekuru, Belhanda, Trezeguet ve Giuliano gibi oyuncular hakkında merak edilenleri yanıtladı. İşte William D'Avila'nın o açıklamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
William D'Avila transfer bombalarını patlattı! Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı

EMRE KILINÇ'TAN KARAR!
Emre Kılınç'ın menajeri D'Avila oyuncusunun geleceği hakkında konuştu. William D'Avila, "Emre Kılınç serbest bir oyuncu. Emre için birçok kulüple görüştük. Emre Kılınç kesin olarak İstanbul'da bir kulüpte oynayacak.

William D'Avila transfer bombalarını patlattı! Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı

Biz bir karar verdik ancak bunu maçlar bitince açıklayacağız. Emre Kılınç çok başarılı bir sezon geçirdi. Yaptığımız son konuşmalarda kararımızı verdik" ifadelerini kullandı.

William D'Avila transfer bombalarını patlattı! Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı

GALATASARAY İÇİN BİR SEÇENEK!
William D'Avila, adı Türk kulüpleriyle de geçen 22 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Samuel Kalu'nun geleceği hakkında da konuştu. D'Avila, "Son zamanlarda İstanbul'a gelemedim ancak çalışmalarım sürüyor. Samuel Kalu, benim oyuncum. Şu anda Galatasaray'dan bir ilgi olduğunu söyleyemem.

William D'Avila transfer bombalarını patlattı! Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı

Önceliğimiz oyuncunun gelişimine devam etmesi. Samuel Kalu çok iyi bir oyuncu. Nijerya milli takımı için de önemli bir oyuncu. Samuel Kalu, Galatasaray için bir opsiyon. Böyle bir şey olabilir" dedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA