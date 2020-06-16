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16 Haziran 2020, Salı
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Antalyaspor mağlubiyetinin faturası 138 bin mesaj!

Antalyaspor mağlubiyetinin faturası 138 bin mesaj!

Yardım kampanyasının bir gün sonrasında oynanan maçı, 'ı dolaylı olarak SMS kazancından alıkoydu.

2-1'lik mağlubiyetiyle birlikte 2 milyon 764 bin 695 TL'lik galibiyet priminden mahrum kalan siyah-beyazlı ekip, 138 bin 235 mesaja denk gelen bu parayı kasasına koyamamış oldu.

  1. 16.6.2020
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