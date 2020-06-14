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14 Haziran 2020, Pazar
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Sol bekte Rıdvan

Sol bekte Rıdvan

, Ersin'in haricinde altyapıdan yetişen bir oyuncuya daha şans verdi. 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 'in yerine sol bekte tercih edildi. Tecrübeli teknik adam cezalı olan 'ın yerine de Güven Yalçın'ı oynattı.

, Ersin'in haricinde altyapıdan yetişen bir oyuncuya daha şans verdi. 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 'in yerine sol bekte tercih edildi. Tecrübeli teknik adam cezalı olan 'ın yerine de Güven Yalçın'ı oynattı.

  1. 14.6.2020
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