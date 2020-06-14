Sol bekte Rıdvan

Sergen Yalçın, Ersin'in haricinde altyapıdan yetişen bir oyuncuya daha şans verdi. 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin'in yerine sol bekte tercih edildi. Tecrübeli teknik adam cezalı olan Burak Yılmaz'ın yerine de Güven Yalçın'ı oynattı.