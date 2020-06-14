Sol bekte Rıdvan
Sergen Yalçın, Ersin'in haricinde altyapıdan yetişen bir oyuncuya daha şans verdi. 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin'in yerine sol bekte tercih edildi. Tecrübeli teknik adam cezalı olan Burak Yılmaz'ın yerine de Güven Yalçın'ı oynattı.
Sergen Yalçın, Ersin'in haricinde altyapıdan yetişen bir oyuncuya daha şans verdi. 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin'in yerine sol bekte tercih edildi. Tecrübeli teknik adam cezalı olan Burak Yılmaz'ın yerine de Güven Yalçın'ı oynattı.
- 14.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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