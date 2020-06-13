Beşiktaş'ın golünde ofsayt var mı? Erman Toroğlu açıkladı!
Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Beşiktaş - Antalyaspor maçının ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş'ın golü net ofsayt. İnsanları aptal yerine koymayın. Ben gerizekalı değilim. Çaprazdan çizgi çiziyorsunuz. Bunu da yeni yapmıyorlar üstelik." ifadelerini kullandı.
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