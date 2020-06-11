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11 Haziran 2020, Perşembe
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ve görüşmelere başladı!

Abdullah Avcı ve Beşiktaş görüşmelere başladı!

Sezona ile başlayan ancak ilerleyen süreçte istenilen başarıyı gösteremediği gerekçesiyle siyah beyazlılarla yolları ayrılan , eski takımıyla görüşüyor. Adı Fenerbahçe için de geçen tecrübeli teknik direktörün Beşiktaş'ta kaldığı dönemdeki parasını istediği ifade edildi.

'ta görevine son verilen biriken alacakları için üst üste ihtar çekti.

Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde sezon başına 12 milyon TL'den 3 yıllığına anlaşma yapılan Abdullah Avcı, Çebi'nin başa geçmesinin ardından da görevine devam etmiş ancak üst üste gelen kötü sonuçlar nedeniyle şubat ayında yollar ayrılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, eski yönetimin yaptığı anlaşma gereği, ayrılığa rağmen Avcı'ya aylık 1 milyon TL olan maaşını ödemesi gereken siyah-beyazlılar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle uzlaşma zemini arıyor.

Ödemeleri biriken Abdullah Avcı'nın ise kulübe üst üste ihtar çektiği ortaya çıktı. Beşiktaşlı yöneticiler Avcı'yla görüşüp, bir orta yol bulmaya çalışıyor.

  1. 11.06.2020
  2. Güncelleme: 11.06.2020 10:49
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