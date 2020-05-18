Zubizarreta sürprizi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Zubizarreta sürprizi

Zubizarreta sürprizi

Zubizarreta sürprizi

yönetimi, aklı olarak tecrübeli bir sportif direktörü göreve getirmek istiyor. Son günlerde yöneticilere yeni bir isim daha önerilirken, bu ismin 'daki görevinden ayrılan olduğu belirtildi.

yönetiminin, uygun bir isim olması durumunda aklı olarak tecrübeli bir ismi takımın başına sportif direktör olarak getirmek isteği devam ediyor. Son günlerde yöneticilere yeni bir isim daha önerildi, 'daki görevinden ayrılan . Daha önce 5 sezon 'da, 4 sezon ise Marsilya'da sportif direktör olarak görev yapan Zubizarreta'nın, Beşiktaş'ın aradığı sportif direktör özelliklerini mükemmel şekilde taşıdığı iddia edildi.
  1. 18.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zubizarreta sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA