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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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7 kişiyle çalışmalarına devam etti

Beşiktaş 7 kişiyle çalışmalarına devam etti

Liglere verilen corona virüsü arası sonrasında saha çalışmalarına başlayan , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda , , , , , ve 'nun yer aldığı belirtildi.

, corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular , , , , , ve 'nun yer aldığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.


  1. 06.05.2020
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