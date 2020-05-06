Beşiktaş 7 kişiyle çalışmalarına devam etti
Liglere verilen corona virüsü arası sonrasında saha çalışmalarına başlayan Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho ve Ersin Destanoğlu'nun yer aldığı belirtildi.
Beşiktaş, corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Pedro Rebocho ve Ersin Destanoğlu'nun yer aldığı belirtildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, açma-germe, tam sahada koşu ve kondisyon çalışmalarıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, şut çalışmasıyla tamamlandığı kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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