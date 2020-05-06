Son dakika: Transferi yazdılar! "Beşiktaş Larin ile 6 milyon verirse..." - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Transferi yazdılar! "Beşiktaş Larin ile 6 milyon verirse..."

Transferi yazdılar! " ile 6 milyon verirse..."

Transferi yazdılar! "Beşiktaş Larin ile 6 milyon verirse..."

'ta son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da öncelik transfere verilmiş durumda. Yunan basını Beşiktaş özelinde yaptığı haberde siyah beyazlıların Dimitris Giannoulis'i ciddi şekilde istediğini okuyucularına aktarırken, bu transfer olabilmesi için PAOK'un formülünü açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta son dakika gelişmesi... Corona virüsü (koronaivürüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal'ın şu anda PAOK forması giyen Dimitris Giannoulis'i ciddi şekilde istediği Yunan basınında duyuruldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş'ın Dimitris Giannoulis transferinin tamamlaması için ve bir miktar para vermesi gerektiği aktarıldı.

İşte o haber ve yaşananlar;

"PAOK, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan ve şu anda Zulte Waregem forması giyen Cyle Larin ile ilgileniyor.

"BEŞİKTAŞ ALMAK İSTİYORSA..."

Ancak Beşiktaş'ın, PAOK forması giyen Dimitris Giannoulis'e de büyük ilgisi bulunuyor. Eğer Türkler Giannoulis'i almak istiyorsa, PAOK'un istediği 10 milyon euroluk bonservisi yerine bir başka tercihe yönelebilir. Buna göre siyah beyazlılar, 'Larin ve 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı taktirde PAOK ile anlaşabilir."

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 12:27
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