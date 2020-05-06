Transferi yazdılar! "Beşiktaş Larin ile 6 milyon verirse..."

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Kara Kartal'da öncelik transfere verilmiş durumda. Yunan basını Beşiktaş özelinde yaptığı haberde siyah beyazlıların Dimitris Giannoulis'i ciddi şekilde istediğini okuyucularına aktarırken, bu transfer olabilmesi için PAOK'un formülünü açıkladı! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronaivürüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal'ın şu anda PAOK forması giyen Dimitris Giannoulis'i ciddi şekilde istediği Yunan basınında duyuruldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş'ın Dimitris Giannoulis transferinin tamamlaması için Larin ve bir miktar para vermesi gerektiği aktarıldı.
İşte o haber ve yaşananlar;
"PAOK, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan ve şu anda Zulte Waregem forması giyen Cyle Larin ile ilgileniyor.
"BEŞİKTAŞ ALMAK İSTİYORSA..."
Ancak Beşiktaş'ın, PAOK forması giyen Dimitris Giannoulis'e de büyük ilgisi bulunuyor. Eğer Türkler Giannoulis'i almak istiyorsa, PAOK'un istediği 10 milyon euroluk bonservisi yerine bir başka tercihe yönelebilir. Buna göre siyah beyazlılar, 'Larin ve 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı taktirde PAOK ile anlaşabilir."
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 12:27
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transferi yazdılar! "Beşiktaş Larin ile 6 milyon verirse..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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