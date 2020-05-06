Transferi yazdılar! "Beşiktaş Larin ile 6 milyon verirse..."

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronaivürüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarına başlayan Kara Kartal'ın şu anda PAOK forması giyen Dimitris Giannoulis'i ciddi şekilde istediği Yunan basınında duyuruldu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş'ın Dimitris Giannoulis transferinin tamamlaması için Larin ve bir miktar para vermesi gerektiği aktarıldı.

İşte o haber ve yaşananlar;

"PAOK, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan ve şu anda Zulte Waregem forması giyen Cyle Larin ile ilgileniyor.

"BEŞİKTAŞ ALMAK İSTİYORSA..."

Ancak Beşiktaş'ın, PAOK forması giyen Dimitris Giannoulis'e de büyük ilgisi bulunuyor. Eğer Türkler Giannoulis'i almak istiyorsa, PAOK'un istediği 10 milyon euroluk bonservisi yerine bir başka tercihe yönelebilir. Buna göre siyah beyazlılar, 'Larin ve 6 milyon euro'yu gözden çıkardığı taktirde PAOK ile anlaşabilir."