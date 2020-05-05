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05 Mayıs 2020, Salı
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Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Corona virüsü salgını nedeniyle antrenmanlara ara veren Beşiktaş kulübü, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı. İşte ilk görüntüler...

5 Mayıs 2020 Salı 15:15 Güncelleme: 05.05.2020 15:24
Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Süper Lig'e de süresiz bir şekilde ara verilmişti.

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Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Verilen bu aranın ardından, ülkemizde alınan tedbirler sonrası vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi düşüş ile normalleşme sürecine geçilmeye başlandı.

Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Bu kapsamda Süper Lig için de başlama tarihleri konuşulurken, takımlar yurt dışında bulunan oyuncularını ülkeye çağırdı.

Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Beşiktaş'ta birçok ismi geri çağırırken lig için hazırlıklara da başlandı.

Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk görüntüler...

Siyah-beyazlı kulüp de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı. İşte ilk görüntüler...

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