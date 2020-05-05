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Beşiktaş sahaya indi! İşte ilk görüntüler...
Corona virüsü salgını nedeniyle antrenmanlara ara veren Beşiktaş kulübü, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı. İşte ilk görüntüler...
5 Mayıs 2020 Salı 15:15
Güncelleme: 05.05.2020 15:24
Corona virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Süper Lig'e de süresiz bir şekilde ara verilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Verilen bu aranın ardından, ülkemizde alınan tedbirler sonrası vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi düşüş ile normalleşme sürecine geçilmeye başlandı.
Bu kapsamda Süper Lig için de başlama tarihleri konuşulurken, takımlar yurt dışında bulunan oyuncularını ülkeye çağırdı.
Beşiktaş'ta birçok ismi geri çağırırken lig için hazırlıklara da başlandı.
Siyah-beyazlı kulüp de sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde çalışmalara başladı. İşte ilk görüntüler...