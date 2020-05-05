Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları

Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta Aboubakar aşkı yeniden alevlenmeye başladı. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan siyah-beyazlılarda taraftarın sevgilisi olan Kamerunlu golcü için düğmeye basıldı. 28 yaşındaki futbolcunun da geri dönmeye sıcak bakması Beşiktaş'ın bu transferdeki en büyük artısı olarak göze çarpıyor.
5 Mayıs 2020 Salı 06:48 Güncelleme: 05.05.2020 06:48
Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sesleri yeniden yükselmeye başladı... Portekiz spor basınında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği oldurken, A Bola gazetesi Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a dönme ihtimalini 'maliyet' üzerinden anlattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelir gelmez ilk olarak maliyetleri düşürme yoluna gitti. Siyah-beyazlı yönetim gelecek sezon giderleri düşürme hamlesi adına bir futbolcuya ödenecek maksimum net maaş için 1.5 milyon euro'yu 'tavan' olarak belirledi.

Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları

GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Aboubakar mevcut kulübü Porto'da, 2 milyon euro civarında bir ücret kazanıyor. Aboubakar'ın ücreti bu transferde bir engel olabilir ancak en az 3 yıllık bir anlaşma sunulması durumunda, yıllık ücret düşebilir ve Kamerunlu golcü için yeniden geri dönme ihtimali yükselebilir.

Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları

Buradaki tek sorunun Porto'nun, yıldız forvet için isteyeceği bonservis bedeli olacak... Aboubakar, bu sezon sadece 7 maçta Porto forması giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı.

Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları


Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda 38 resmi maça çıktı ve 19 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA