Aboubakar bombası patlıyor! İşte sözleşme detayları
Beşiktaş'ta Aboubakar aşkı yeniden alevlenmeye başladı. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayacak olan siyah-beyazlılarda taraftarın sevgilisi olan Kamerunlu golcü için düğmeye basıldı. 28 yaşındaki futbolcunun da geri dönmeye sıcak bakması Beşiktaş'ın bu transferdeki en büyük artısı olarak göze çarpıyor.
5 Mayıs 2020 Salı 06:48
Güncelleme: 05.05.2020 06:48
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar sesleri yeniden yükselmeye başladı... Portekiz spor basınında son dönemde en çok konuşulan konulardan biri Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği oldurken, A Bola gazetesi Kamerunlu golcünün Beşiktaş'a dönme ihtimalini 'maliyet' üzerinden anlattı...
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, göreve gelir gelmez ilk olarak maliyetleri düşürme yoluna gitti. Siyah-beyazlı yönetim gelecek sezon giderleri düşürme hamlesi adına bir futbolcuya ödenecek maksimum net maaş için 1.5 milyon euro'yu 'tavan' olarak belirledi.
GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR Aboubakarmevcut kulübü Porto'da, 2 milyon euro civarında bir ücret kazanıyor. Aboubakar'ın ücreti bu transferde bir engel olabilir ancak en az 3 yıllık bir anlaşma sunulması durumunda, yıllık ücret düşebilir ve Kamerunlu golcü için yeniden geri dönme ihtimali yükselebilir.
Buradaki tek sorunun Porto'nun, yıldız forvet için isteyeceği bonservis bedeli olacak... Aboubakar, bu sezon sadece 7 maçta Porto forması giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı.
Kamerunlu forvet, Beşiktaş'ta 2016-2017 sezonunda 38 resmi maça çıktı ve 19 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.