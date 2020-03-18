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18 Mart 2020, Çarşamba
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Koronavirüs için bilgilendirme

Koronavirüs için bilgilendirme

, vatandaşların ve taraftarlarının bilinçlenmesi için sosyal sorumluluğa katıldı.

, vatandaşların ve taraftarlarının bilinçlenmesi için sosyal sorumluluğa katıldı. Kulübün sosyal medya hesaplarından dün 'Koronavirüsten nasıl korunalım?' başlıklı paylaşımlarda bulunuldu. Alınması gereken temizlik önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.Gönderilen onbinlerce beğeni ve yorum aldı.
  1. 18.3.2020
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