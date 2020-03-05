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05 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi kararı!

'ndan kararı!

Tahkim Kurulu'ndan Ahmet Nur Çebi kararı!

() , Kulübü'nün 100 bin liralık para cezasını onarken, başkan 'nin 75 bin liralık cezasını 50 bin liraya düşürdü.

'den yapılan açıklamada, (), internet sitesi ve sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle Kulübü'ne verdiği 100 bin liralık para cezasının tarafından onandığı bildirildi.

Kurulun, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Çebi'ye verilen 75 bin liralık para cezasını ise 50 bin liraya indirdiği kaydedildi.

Tahkim Kurulunun, Beşiktaş'ın TFF Yönetim Kurulu'nun Talimatı'nın 12. maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin kararına yönelik itirazını ise reddettiği vurgulandı.

Kulübünün 282 bin 500 ve MKE Ankaragücü'nün 99 bin liralık para cezasını da kurul tarafından onandığı bildirildi.

  1. 05.03.2020
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