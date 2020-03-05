Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Zirve yarışından düşmek istemeyen siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın tek hedefi galibiyet. Kritik mücadele öncesi deneyimli çalıştırıcının nasıl bir kadro sahaya çıkacağı merak konusu. İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü karşılaşmasındaki eksikleri, kart sınırındaki oyuncuları ve muhtemel 11'i haberimizde...
5 Mart 2020 Perşembe 11:08
Güncelleme: 05.03.2020 11:29
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Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
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Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara'da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi MKE Ankaragücü karşısında galibiyet ve moral arayacak.
Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.
VODAFONE PARK'TA ZORLANIYOR Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.