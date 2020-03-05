VODAFONE PARK'TA ZORLANIYOR

Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.