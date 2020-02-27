16’ncı sıradan 2’nciliğe çıktı
8 karşılaşmada 22 puan toplayan Kara Kartal; 14 gol attı, 4 gol yedi.
Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki Alanyaspor maçı öncesinde puan cetvelinde 16'ncı sırada yer alırken; üst üste kazanılan maçlar sonrasında 2'nci sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah- beyazlılar ilk yarıda yükselişe geçtiği 8 maçlık periyotta rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. Kara Kartallar bu süreçte kalesinde ise sadece 4 gol gördüler.
- 27.2.2020
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şems Arda şimdi nerede?
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ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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