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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş 16’ncı sıradan 2’nciliğe çıktı

16’ncı sıradan 2’nciliğe çıktı

16’ncı sıradan 2’nciliğe çıktı

8 karşılaşmada 22 puan toplayan ; 14 gol attı, 4 gol yedi.

, ligin ilk yarısındaki maçı öncesinde puan cetvelinde 16'ncı sırada yer alırken; üst üste kazanılan maçlar sonrasında 2'nci sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah- beyazlılar ilk yarıda yükselişe geçtiği 8 maçlık periyotta rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. Kara Kartallar bu süreçte kalesinde ise sadece 4 gol gördüler.

  1. 27.2.2020
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