16’ncı sıradan 2’nciliğe çıktı

Beşiktaş, ligin ilk yarısındaki Alanyaspor maçı öncesinde puan cetvelinde 16'ncı sırada yer alırken; üst üste kazanılan maçlar sonrasında 2'nci sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Siyah- beyazlılar ilk yarıda yükselişe geçtiği 8 maçlık periyotta rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. Kara Kartallar bu süreçte kalesinde ise sadece 4 gol gördüler.