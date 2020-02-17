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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Kadın takımı tam gaz: 3-2

Kadın takımı tam gaz: 3-2

kadın takımı, Kadınlar 1. Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda İdmanyurdu'nu 3-2 mağlup etti.

kadın takımı, Kadınlar 1. Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda İdmanyurdu'nu 3-2 mağlup etti. Siyah- beyazlılara galibiyeti getiren golleri; , Elif Keskin ve Jessica O'Rourke kaydetti. U16 Akademi Takımı da ligin 20. haftasında 'yı 5-0 yendi. U14'er ise yine Kasımpaşa ile 0-0 kaldı.
  1. 17.2.2020
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